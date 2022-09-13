В Чувашии собрали в 1,7 раза больше зерна, чем год назад

На данный момент в республике собрано почти 976 тысяч тонн зерна. Фото: Петр СОКОЛОВ

По последним данным в Чувашии собрано почти 976 тысяч тонн зерна, что на 1,7 больше, чем было в 2021 году. Выше стала и урожайность в республике, показатели которой в этот раз составили 33,5 центнера с гектара, сообщил 12 сентября местный Минсельхоз.

Отмечается также, что на сегодняшний день скошено 292,1 тысячи гектара зерновых и зернобобовых культур (97,5% от плана). Урожай картофеля, который убрали с 850 гектар земли, составил 17,3 тонны - по 215 центнеров с гектара. Также в Чувашии собрали 2,2 тысячи тонн овощей и 52,4 тонны - хмеля.

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