Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 сентября 2022 11:12

Жительница Чувашии познакомилась в Сети с «военным врачом» и потеряла 2,7 миллиона рублей

По подозрению в крупном мошенничестве задержан 41-летний уроженец Нигерии
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Доверчивая женщина решила помочь новому приятелю «получить ценный груз», надеясь, что при встрече он возместит расходы.

Доверчивая женщина решила помочь новому приятелю «получить ценный груз», надеясь, что при встрече он возместит расходы.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жительница Чувашии познакомилась в Сети с мужчиной, который представился ей военным врачом с Ближнего Востока. В какой-то момент «медик» попросил женщину получить для него ценный груз. Расходы он обещал компенсировать женщине при личной встрече. Та доверилась приятелю и перевела на различные счета 2,7 миллиона рублей.

Когда деньги с женщины требовать не перестали, она поняла, что стала жертвой афериста, и поспешила в полицию. Правоохранители определили сначала банкомат, с которого снимались похищенные у потерпевшей средства, а после и подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец Нигерии, проживавший в Санкт-Петербурге.

Мужчину задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и доставили в Чувашию. На время расследования уголовного дела он помещен в СИЗО.

- Проводятся мероприятия по установлению возможных сообщников задержанного, - сообщают в МВД по республике.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram