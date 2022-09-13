Жительница Чувашии познакомилась в Сети с «военным врачом» и потеряла 2,7 миллиона рублей

Доверчивая женщина решила помочь новому приятелю «получить ценный груз», надеясь, что при встрече он возместит расходы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жительница Чувашии познакомилась в Сети с мужчиной, который представился ей военным врачом с Ближнего Востока. В какой-то момент «медик» попросил женщину получить для него ценный груз. Расходы он обещал компенсировать женщине при личной встрече. Та доверилась приятелю и перевела на различные счета 2,7 миллиона рублей.

Когда деньги с женщины требовать не перестали, она поняла, что стала жертвой афериста, и поспешила в полицию. Правоохранители определили сначала банкомат, с которого снимались похищенные у потерпевшей средства, а после и подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец Нигерии, проживавший в Санкт-Петербурге.

Мужчину задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и доставили в Чувашию. На время расследования уголовного дела он помещен в СИЗО.

- Проводятся мероприятия по установлению возможных сообщников задержанного, - сообщают в МВД по республике.

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