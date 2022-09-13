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Общество13 сентября 2022 9:42

На выезде из Набережных Челнов образовалась огромная пробка

Затор возник на ремонтируемом мосту через реку Кама
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Пробка возникла из-за ремонта моста.

Пробка возникла из-за ремонта моста.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром ее еще можно было наблюдать и на въезде в город. Сейчас в основном затруднения автомобилисты испытывают именно при выезде из Набережных Челнов в сторону Казани по мосту через реку Кама.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, на данный момент проблемы с движением наблюдаются по Казанскому проспекту после поворота на улицу Хуторская, а также на съезде с проспекта Мусы Джалиля – от городского онкодиспансера.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Причина такого неудобства в том, что на сооружении проходит ремонт проезжей части в сторону Казани. И, судя по всему, придется потерпеть вплоть до 1 октября. Именно такой срок окончания работ обозначили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

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