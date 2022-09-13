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Общество13 сентября 2022 9:26

Жители Набережных Челнов с 1 октября будут платить за домофон по-новому

Это будет зависеть от площади квартиры
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Соответствующее изменение в свое постановление внес Исполком города.

Соответствующее изменение в свое постановление внес Исполком города.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Исполком Набережных Челнов внес изменение в свое же постановление о размере платы за пользование жилым помещением и его содержания.

Так, согласно нововведению, с 1 октября 2022 года горожане будут платить за домофон исходя из площади квартиры – за каждый квадратный метр нужно внести по 55 копеек.

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