Жители Казани назвали детей такими необычными именами, как Заур, Северина и Гренада

Наибольший вес новорожденного составил 4 650 граммов, а наименьший - 1 150 граммов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 5 по 11 сентября в Казани родились 388 детей: 204 мальчика и 184 девочки. Чаще всего родители давали малышам такие имена, как Амир, Артем, Демид, Аскар, Ульяна, Ясмина, Ксения и Алиса. Однако встречали и необычные варианты. Например, Рим, Марс, Рамзан, Заур, Риналия, Северина, Сара и Гренада, сообщают в Управлении ЗАГС города.

Самый крупный ребенок на прошлой неделе появился на свет с весом 4 650 грамм, а самый маленький - 1 150 грамм.

Напомним, с 29 августа по 4 сентября в столице Татарстана родились 311 детей. Тогда в городе появились малыши с такими редкими именами, как Феликс, Эльзара, Сальмина и Сайдаш.

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