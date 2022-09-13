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Происшествия13 сентября 2022 8:40

В Казани эвакуировали здание Вахитовского районного суда

На месте работают экстренные службы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Неизвестный сообщил о бомбе в здании.

Неизвестный сообщил о бомбе в здании.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Казани эвакуировали здание Вахитовского районного суда. Причиной для этого стало письмо о, якобы, заложенной там бомбе, которое было отправлено неизвестным на электронную почту.

На место происшествия уже прибыли экстренные службы. Сотрудники суда находятся на улице. Вернуться на свои рабочие места они смогут только после проверки здания.

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