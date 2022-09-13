Число случаев COVID-19 в Татарстане перевалило за 165 тысяч

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 942 новых случая COVID-19, госпитализировали 106 зараженных и выписали 1 236 переболевших вирусом человек. Такие цифры во вторник, 13 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии COVID-19 в Татарстане подтвердился уже у 165 545 человек, 154 582 из которых выздоровели, а 2 003 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по-прежнему низкий и составляет всего 3,9%.

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