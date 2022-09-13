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Общество13 сентября 2022 8:10

В Казани состоится фудшеринг, на котором горожане смогут обменяться излишками урожая

Мероприятие пройдет в лесопарке «Дубрава» 18 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На площадке также организуют лекцию, мастер-класс и чаепитие.

На площадке также организуют лекцию, мастер-класс и чаепитие.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 18 сентября, в лесопарке «Дубрава» в Казани состоится фудшеринг – мероприятие, на котором горожане смогут обменяться излишками урожая. Площадка будет работать с 10:00 до 13:00.

Помимо обмена продуктами, там организуют лекцию о блюдах из сезонных овощей и фруктов, мастер-класс по закатыванию банок на зиму и чаепитие, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Организаторы отмечают, что для участия в мастер-классе необходима регистрация.

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