Заброшенный пионерский лагерь в Татарстане продают за 9 миллионов рублей

Информация о продаже объекта появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане продают заброшенный пионерский лагерь «Золотая горка». Он находится на территории национального парка «Нижняя Кама» в шести километрах от Набережных Челнов. За объект общей площадью порядка 88 тысяч квадратных метров владелец хочет получить девять миллионов рублей, сообщается на одном из сайтов бесплатных объявлений.

В состав комплекса входят 14 объектов недвижимости, в том числе два капитальных кирпичных здания.

Известно, что пионерский лагерь «Золотая горка» был открыт в 1966 году. После перестройки он перестал функционировать, а спустя годы и вовсе прошел в запустение.

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