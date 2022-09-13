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Общество13 сентября 2022 8:04

С 14 сентября в Казани начнут поэтапно ограничивать движение по улице Малая Крыловка

Все дело в работах на одном из многоквартирных домов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Улицу окончательно откроют для движения 5 октября.

Улицу окончательно откроют для движения 5 октября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 14 сентября в Казани будут поэтапно ограничивать движение транспорта по улице Малая Крыловка. Причина этого – проведение работ на одном из многоквартирных домов, сообщают власти Казани.

Так, с 14 по 22 сентября перекроют дорогу у домов №№45 и 49 по улице Малая Крыловка, с 22 сентября по 4 октября – дорогу у домов №№41 и 45 по улице Малая Крыловка, а с 4 по 5 октября – дорогу у дома №9/36 по улице Труда.

Все это время автомобилистам стоит заранее продумывать свой маршрут.

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