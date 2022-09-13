Студент КНИТУ-КХТИ стал победителем чемпионата WorldSkills 2022

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В Саранске подвели итоги финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Среди победителей - студент кафедры дизайна Казанского национального исследовательского технологического университета Сергей Кузнецов. Он выступал в компетенции «Промышленный дизайн» (тренеры – доценты Казанского национального исследовательского технологического университета Эльмира Хамматова и Роман Коваленко). В компетенции принимали участие конкурсанты из 11 регионов России в дистанционном формате. Сергей смог набрать наибольшее количество баллов, оставив позади представителей Приморского края (серебро) и Москвы (бронза).

По словам Эльмиры Хамматовой, в рамках конкурсного задания участнику соревнований предлагают создать дизайн объекта на заданную тему: провести исследование, разработать эскизный проект, подготовить модель, техническую документацию, визуализацию и прототип с учётом эстетических и эргономических требований заказчика.

- Мы с Сергеем долго шли к финалу чемпионата, преодолев региональный этап отбора конкурсантов, усердно тренировались целый год, - делится наставник. - Я считаю, что это хороший шанс получить опыт и творческий рост как для участников, так и для экспертов, ведь каждый год повышается уровень подготовки, увеличивается скорость процессов, предъявляются новые все более высокие требования.