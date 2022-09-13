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Происшествия13 сентября 2022 7:30

В реке Малая Кокшага в Марий Эл обнаружено тело пожилого мужчины

Он ушел на рыбалку и пропал 11 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Марийская аварийно-спасательная служба.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Марийская аварийно-спасательная служба.

В понедельник, 12 сентября, в реке Малая Кокшага в Медведевском районе было обнаружено тело 73-летнего мужчины. Его транспортировали на берег, сообщает Марийская аварийно-спасательная служба.

Известно, что пенсионер ушел на рыбалку и пропал еще 11 числа. В тот же вечер его мотоблок нашли на берегу, а деревянную самодельную лодку – на воде, на поиски тела же ушло больше времени.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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