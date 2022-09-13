В Татарстане отремонтировали участок автодороги «Балтаси - Атня»

Дорога уже введена в эксплуатацию. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В Балтасинском районе отремонтировали участок автодороги «Балтаси - Атня» с 27,1 по 3,1 километры. Работы там проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранспорта республики.

На участке провели фрезеровку асфальта, выровнили покрытие дороги, укрепили обочины и нанесли новую разметку. Всем этим занималась подрядная организация ООО «МДСУ-1».

Дорога уже введена в эксплуатацию.

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