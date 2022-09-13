В Альметьевске руководство инженерного центра задолжало сотрудникам 2 миллиона рублей

В отношении директора предприятия возбуждено административное дело. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Альметьевске 22 сотрудника инженерного центра «Гамма» не получали зарплату в период с января по август. В итоге работодатель задолжал им более двух миллионов рублей. Вопрос с деньгами решился только после вмешательства в это дело прокуратуры города.

Надзорное ведомство внесло в адрес директора предприятия представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, а также возбудило в отношении него административное дело. Тогда-то он и поспешил расплатиться со всеми долгами перед работниками.

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