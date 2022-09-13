На должность прокурора Буинска назначен Тимур Фатыхов

Фатыхова уже представили новому коллективу. Фото: прокуратура Татарстана

Новым городским прокурором Буинска стал старший советник юстиции Тимур Фатыхов. На этом посту он сменил Марса Фаткулла, который вышел в отставку по выслуге лет.

Во вторник, 13 сентября, Фатыхова новому коллективу представил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

СПРАВКА КП

Тимур Фатыхов родился 8 июля 1984 года в Казани. Он окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры начал в 2007 году с должности старшего помощника Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Татарстана.

С 2012 по 2013 годы Фатыхов был замначальника отдела за производством ОРД прокуратуры Татарстана, а последующие девять лет – прокурором Ютазинского района.

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