В Казани детский самокат упал с высоты на припаркованные во дворе автомобили

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: соцсети

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как 12 сентября в казанском ЖК «Романтика» на припаркованные иномарки падает детский самокат. Он летит с высоты, а потому не исключено, что его нарочно или случайно скинули на автомобили из окна стоящей рядом многоэтажки.

На момент произошедшего в машинах никого не было. Самокат разбил одной из них заднее стекло, а второй повредил капот. После этого он упал на тротуар.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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