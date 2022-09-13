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Общество13 сентября 2022 6:36

В Казани детский самокат упал с высоты на припаркованные во дворе автомобили

Инцидент произошел в жилом комплексе «Романтика»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности произошедшего устанавливаются.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: соцсети

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как 12 сентября в казанском ЖК «Романтика» на припаркованные иномарки падает детский самокат. Он летит с высоты, а потому не исключено, что его нарочно или случайно скинули на автомобили из окна стоящей рядом многоэтажки.

На момент произошедшего в машинах никого не было. Самокат разбил одной из них заднее стекло, а второй повредил капот. После этого он упал на тротуар.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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