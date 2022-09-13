Коллективу уже представили нового руководителя. Фото: Исполком Набережных Челнов

Отделение Пенсионного фонда России в Набережных Челнах возглавил Руслан Шангараев. Во вторник, 13 сентября, новому коллективу его представил руководитель Исполкома города Фарид Салахов. В мероприятии также принял участие заместитель Управляющего ПФР по Татарстану Сергей Шашуров.

Известно, что Шангараев работает в Пенсионном фонде более 10 лет. Свою карьеру он начинал с разных должностей в отделениях Тукаевского и Актанышского районов.

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