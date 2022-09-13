Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 6:21

Отделение Пенсионного фонда России в Набережных Челнах возглавил Руслан Шангараев

Известно, что до этого момента он трудился в ПФР более 10 лет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективу уже представили нового руководителя. Фото: Исполком Набережных Челнов

Коллективу уже представили нового руководителя. Фото: Исполком Набережных Челнов

Отделение Пенсионного фонда России в Набережных Челнах возглавил Руслан Шангараев. Во вторник, 13 сентября, новому коллективу его представил руководитель Исполкома города Фарид Салахов. В мероприятии также принял участие заместитель Управляющего ПФР по Татарстану Сергей Шашуров.

Известно, что Шангараев работает в Пенсионном фонде более 10 лет. Свою карьеру он начинал с разных должностей в отделениях Тукаевского и Актанышского районов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram