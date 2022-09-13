В Татарстане прокуратура через суд добилась предоставления квартиры девушке-сироте

19-летняя жительница Тюлячинского района получила жилье в Казани. Фото: Александр ГЛУЗ

19-летняя жительница Тюлячинского района еще ребенком осталась без попечения родителей. В 2018 году она была включена в список лиц, которым должны бесплатно предоставить жилье. Однако в указанный срок этого не случилось. И не понятно, случилось бы после, если бы в дело не вмешалась местная прокуратура.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к Министерству образования Татарстана. Суд встал на сторону сироты и потребовал от ведомства выделить ей законную квартиру. В итоге девушке предоставили благоустроенное жилье в Казани.

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