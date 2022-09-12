15 сентября в Казани состоится мастер-класс по кряшенскому танцу

Вход на мероприятие свободный, начало в 17.30.

Завершающее занятие в этом сезоне от проекта «Хэрэкэттэ – бэрэкэт» в Казани пройдет в четверг, 15 сентября, на площадке около здания «Татмедиа». На сей раз речь идет о мастер-классе для вех желающих по кряшенскому танцу.

Его проведут артисты балета Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек» Руслан Насыйров, Алсу Гараева, Алмаз Тукманов и Юлия Габдрахманова.

Кроме занятия также запланирован танцевальный перформанс. Вход на мероприятие свободный, начало в 17.30.