После ухода из России IKEA не выделит Казани 1 миллиард рублей на строительство метро

За счет этих денег тогда было решено строить станцию метро не около жилых домов, а рядом с магазином шведской компании. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот понедельник, 12 сентября, во время выездного заседания комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктуре на месте строительства первого участка второй ветки метро Казани его участникам застройщик сообщил, что ушедшая из России IKEA не выделяет обещанный один миллиард рублей на возведение новой станции «Тулпар» около ТЦ МЕГА.

Напомним, такое соглашение было достигнуто шведской компанией с правительством республике в 2015 году. Тогда речь шла, что строить станцию будут не около жилых домов на улице Сахарова, а рядом с торговым центром. Но в 2018 году после смерти основателя IKEA Ингвара Кампрада, который ратовал за выделение того самого миллиарда, процесс завис, а в нынешних условиях кажется и вовсе не возобновится.

Напомним, на том же выездном заседании было объявлено, что строительство первого пускового комплекса второй ветки метро в Казани завершится к 2027 году.

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