После реконструкции в Казани открыли первую очередь Юнусовской площади

Особое внимание было уделено озеленению сквера. Фото: комитет внешнего благоустройства Казани

В Казани после реконструкции открыли первую очередь Юнусовской площади. Помимо нового дорожного покрытия, газона с автоматическим поливом и тематических ограждений, там в саду Печали установили систему видеонаблюдения и новое освещение.

- Данное общественное пространство представляет собой цветущий сад, где можно уединиться. Согласно проекту, на его территории установили действующую водоразборную колонку и стулья в старо-татарском стиле, - отметили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Также в ходе реконструкции первой очереди Юнусовской площади была перенесена стоянка для туристических автобусов со стороны улицы Карима. Теперь вместо нее имеется расширенный тротуар.

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