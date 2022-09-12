В Казани с 13 сентября решили поменять схему движения транспорта по улице Гвардейская

Движение будет открыто пока в тестовом режиме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках строительства Вознесенского тракта в Казани завершается возведение тоннеля на пересечении с улицей Гвардейская.

- С 13 сентября там должно быть открыто прямое автомобильное сообщение в направлении от улицы Кутуя к улице Зорге, - сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Фото: скриншот

К открытию движения на данном участке уже все готово. Он будет организован пока в тестовом режиме - по двум полосам с дальнейшим расширением до четырех полос.

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