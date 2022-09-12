Рамиль Муллин победил на допвыборах в городской совет Нижнекамска

За него было отдано 6 605 из 8 707 бюллетеней. Фото: e-nkama.ru

Стало известно, что на дополнительных выборах в городской совет Нижнекамска, которые состоялись 11 сентября, победил руководитель Исполкома района Рамиль Муллин. Он набрал 75,8% голосов и существенно обошел всех других кандидатов.

Следом за Муллиным по количеству голосов идет представитель КПРФ Булат Хузиев (1 661 голос) и член «Справедливой России» Фидаил Каримов (411 голосов), сообщает НТР-24.

Напомним, обработаны все протоколы об итогах допвыборов депутатов Госсовета Татарстана.

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