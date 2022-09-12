В Казани пройдет архитектурный форум «Казаныш»

Собравшиеся обсудят, в каких новых пространствах и объектах сейчас нуждается столица Татарстана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 по 3 декабря в Казани будет проходить архитектурный форум «Казаныш». Основной темой мероприятия станет «Город для молодежи», сообщила главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина.

В рамках форума обсудят, какие новые пространства должны появиться в Казани, чтобы создать условия для развития молодого поколения. Кроме того, в рамках мероприятия подведут итоги смотр-конкурса на лучший архитектурный объект в городе.

Отметим, что конкурс стартовал 12 сентября. Принять в нем участие могут как реализованные проекты, так и проекты в стадии разработки. Заявки принимаются в 12 номинациях: «Лучший жилой комплекс», «Лучший индивидуальный жилой дом», «Лучший объект коммерческой недвижимости», «Лучшее место общего пользования», «Лучший арт-объект», «Лучшее инженерное сооружение», «Лучший паркинг», «Лучший объект реновации», «Лучшая градостроительная концепция», «Выбор горожан», «Дебют года» и «Лучшая архитектурно-художественная подсветка». Подать их важно до 31 октября.

- Такие объекты отличаются индивидуальностью и станут отличным шансом для молодых специалистов без стажа проявить и показать себя, - считает Тухватуллина.

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