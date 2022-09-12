В Татарстане завершили реконструкцию аэропорта «Бегишево»

На объекте отремонтировали патрульную дорогу и периметровое ограждение. Фото: пресс-служба аэропорта «Бегишево»

В Татарстане завершили вторую очередь реконструкции аэропорта «Бегишево». Более того, Росавиацией выдано разрешение ввод объекта в эксплуатацию.

На объекте закончили ремонт патрульной дороги и периметрового ограждения с оборудованием техническими средствами охраны, а также устройству локальных очистных сооружений.

Отметим, что ремонт аэропорта был осуществлен по государственной программе «Развитие транспортной системы» и комплексного плана модернизации, расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

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