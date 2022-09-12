В Татарстане предложили увеличить штраф для безбилетников в транспорте до 3,6 тысячи рублей

Сейчас за проезд «зайцем» нарушители платят по 300 рублей. Фото: «Метроэлектротранс»

Гендиректор «Метроэлектротранс» Айдар Абулхаков предложил увеличить штраф для безбилетников в общественном транспорте с 300 до 3,6 тысячи рублей. С такой инициативой он выступил на заседании Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

По словам Абдулхакова, также важно создать специальный муниципальный орган, который мог бы налагать штрафы на безбилетников. Сейчас с подобным туго, поэтому зачастую экипажам общественного транспорта приходится останавливать движение и ждать, когда нарушитель выйдет. Подобное приводит как к пробкам и изменению графика, так и к возмущению остальных пассажиров.

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