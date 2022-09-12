Будет в целом дождливо, но зато температурный фон превысит климатическую норму на 2-3 градуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 13 сентября, Татарстан окажется под влиянием периферии скандинавского антициклона, поэтому температура воздуха ночью местами понизится вплоть до -2 градусов и возможны заморозки, а утром в отдельных районах будет наблюдаться туман, сообщает Гидрометцентр республики.

В последующие два дня - 14 и 15 сентября, погода начнет меняться. С отходом антициклона на восток, на регион свое влияние начнет распространять теплый сектор северо-западного циклона и его фронтальные разделы. Да, будет более облачно, пойдут дожди и ожидается ветер до 20 м/с, но при этом потеплеет. Так, в среду днем прогнозируется от +13 до +18 градусов, а в четверг – от +14 до +19.

И это еще не все. Согласно, предварительному прогнозу местных синоптиков, в пятницу и субботу воздух в Татарстане может прогреться до +20 градусов. 16 и 17 сентября температурный фон будет выше климатической нормы на 2-3 градуса.

Не стоит забывать, что вместе с обещанным потеплением в Татарстане будут идти дожди. В субботу, например, осадки и вовсе ожидаются повсеместно.

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