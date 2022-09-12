На Горьковском шоссе в Казани проложили объездные дороги и приступили к расширению трассы

В этих работах задействованы 150 специалистов и 38 единиц техники. Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках реконструкции Горьковского шоссе в Казани завершились работы по устройству объездных дорог в районе спорткомплекса "Олимпиец" и у кольца Болотников - Фрунзе, сообщил на совещании замруководитель Исполкома города Игорь Куляжев.

Также стартовали работы по расширению дороги на участке от бывшего поста ГАИ до спорткомплекса общей протяженностью 11,5 километра. В процессе там уберут существующие светофоры и наземные переходы. На их месте появится три подземных перехода в районе спорткомплекса, "Ремплер", "АЗС" и пять наземных переходов по улице Музыкальная, Кулхаметова, Горьковское шоссе и около магазина "Факел".

Напомним, ранее сообщалось, что о заливке тоннельной части подземного пешеходного перехода около "Олимпиец".

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