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Происшествия12 сентября 2022 10:45

В Казани на лестничной площадке пятиэтажки нашли брошенный пистолет

Местные жители тут же вызвали на место находки полицейских
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Правоохранителям предстоит выяснить является ли найденный пистолет огнестрельным оружием.

Правоохранителям предстоит выяснить является ли найденный пистолет огнестрельным оружием.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В этот понедельник, 12 сентября, утро у жильцов одного из подъездов пятиэтажки на улице Волгоградская выдалось явно неспокойным. Всем нужно было идти на работу, а тут на лестничной площадке валяется кем-то брошенный пистолет. Никто трогать его и проверять настоящий ли он не собирался, а потому жильцы вызвали на место находки полицейских.

Ее из подъезда к спокойствию людей забрала прибывшая следственно-оперативная группа. Предмет явно похожий на пистолет системы Макарова сотрудники УМВД Казани отправят на проверку. Баллистики должны установить является ли он в итоге огнестрельным оружием.

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