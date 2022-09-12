В Казани на лестничной площадке пятиэтажки нашли брошенный пистолет

Правоохранителям предстоит выяснить является ли найденный пистолет огнестрельным оружием. Фото: Иван ВИСЛОВ

В этот понедельник, 12 сентября, утро у жильцов одного из подъездов пятиэтажки на улице Волгоградская выдалось явно неспокойным. Всем нужно было идти на работу, а тут на лестничной площадке валяется кем-то брошенный пистолет. Никто трогать его и проверять настоящий ли он не собирался, а потому жильцы вызвали на место находки полицейских.

Ее из подъезда к спокойствию людей забрала прибывшая следственно-оперативная группа. Предмет явно похожий на пистолет системы Макарова сотрудники УМВД Казани отправят на проверку. Баллистики должны установить является ли он в итоге огнестрельным оружием.

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