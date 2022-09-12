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Общество12 сентября 2022 10:34

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение о заморозках 13 сентября

Ночью столбики термометров местами будут опускаться до -2 градусов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Заморозки ожидаются как в воздухе, так и на почве.

Заморозки ожидаются как в воздухе, так и на почве.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Гидрометцентр Татарстана вновь объявил штормовое предупреждение о заморозках в воздухе и на почве. На этот раз морозно будет ночью и утром во вторник, 13 сентября. Ожидается, что столбики термометров местами опустятся до -2 градусов.

Днем же в республике будет тепло – от +13 до +18 градусов преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, говорят синоптики. Похожая погода ждет татарстанцев и в последующие два дня, разве что ночью обещает быть существенно теплее.

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