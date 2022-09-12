К похолоданию в столице Татарстана готовы 5,8 тысячи домов, что составляет 97% от всего их количества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на понедельник, 12 сентября, к отопительному сезону в Казани готовы 5,8 тысячи домов, что составляет 97% от всего жилого фонда. Также к зиме в городе готовы 847 социальных объектов, еще в четырех завершается капремонт.

По словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, тепло в детские сады и иные соцобъекты будет подано после соответствующих заявок. Таковые уже поступили от 13 медучреждений, где уже включили отопление.

Метшин также поручил подать тепло в те дома Кировского и Московского районов, где до 16 сентября отключили газоснабжение. Во все остальные дома отопление дадут тогда, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд не будет превышать +8 градусов.

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