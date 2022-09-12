В Татарстане продолжает расти число случаев COVID-19, за сутки выявлено еще 893

С начала пандемии болезнь подтвердилась у 164 603 жителей республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 893 новых случая COVID-19, госпитализировали 54 зараженных и выписали 458 переболевших вирусом человек. Такие цифры в понедельник, 12 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился уже у 164 603 татарстанцев, 153 346 из которых выздоровели, а 2 003 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает составлять всего 3,9%.

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