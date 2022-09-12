Ледовый дворец в Набережных Челнах планируют сдать на следующей неделе

Среди прочего на объекты должны были заменить системы пожаротушения и дымоудаления. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Набережных Челнах завершается капитальный ремонт в здании Ледового дворца. Объект планируют сдать в срок уже на следующей неделе - в 20-х числах сентября, сообщил на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев.

Напомним, на объекты должны были заменить системы пожаротушения и дымоудаления. На это и другие работы там было выделено 72 миллиона рублей.

Еще до начала ремонта в спорткомплексе были выявлены нарушения пожарной безопасности, после чего Дворец был на время закрыт решением городского суда.

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