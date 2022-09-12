В Казани состоялась восьмая встреча с Юлианой Петровой из цикла «Парфюмология»

Фото: предоставлено пресс-службой

Как влияют ароматы на настроение и физическое здоровье и можно ли при помощи ароматических средств изменить состояние человека? Ответы на эти и другие важные вопросы получили гости восьмой встречи из цикла «Парфюмология», автором и организатором которой вновь выступила известная бизнес-леди Казани Юлиана Петрова.

Встреча проходила в гостеприимной атмосфере Арт-пространства «ТВОРИ», где в приветливой и уютной обстановке для гостей был подготовлен авторский фуршет от Эдуарда Замалиева – известного шеф-повара и члена объединения Всероссийской гильдии ChefsTeam. Эдуард лично провел дегустацию, представлял блюда, рассказывал о составе и технологии приготовления.

Фото: предоставлено пресс-службой

Сопровождением фуршета были прохладительные напитки от компании «Вода Сестрица», легкие коктейли от АО Татспиртпром и большой выбор кофе и чая от кофейни «Кофе с толком». Гости смогли оценить работу эспрессо-бара и высокое качество напитков, которое обеспечивают локальная обжарка кофейного зерна, натуральные сливки, французские сиропы, свежемолотые специи и другие исключительно свежие ингредиенты. Важно отметить, что продукты для организации фуршета предоставила компания «Молодо-Зелено» - известная сеть магазинов продуктов для здорового питания и натуральных средств по уходу за собой.

Фото: предоставлено пресс-службой

В качестве основного спикера перед собравшимися выступила известный физиолог-диетолог, биохимик, лабораторный диагност, член Национального Общества Диетологов - Гузель Закирова, которая рассказала о том, как аромамолекулы проникают в человеческий организм, вступают во взаимодействие с лимбической системой головного мозга и влияют на ткани и органы человека. Гузель привела интересные примеры и провела мастер-класс по индивидуальному восприятию аромамасел на примере лаванды, которая является популярной составляющей многих духов.

Фото: предоставлено пресс-службой

Убедительным было и выступление клинического психолога Анны Гараевой, которая рассказала о личном опыте и о том, как связаны ароматы и человеческая психика. Анна привела примеры того, как ароматы вызывают ассоциации и могут за несколько секунд перенести нас в воспоминания. Выполняя несложные упражнения, гости смогли поэкспериментировать и сами определить свои эмоции.

Фото: предоставлено пресс-службой

Выбирая для себя тот или иной аромат каждый человек добавляет своему образу новые черты – об этом говорила имиджмейкер/стилист Лариса Желнова, раскрывая тему самовыражения и трансляции личных ценностей через внешний вид. Особенности индивидуального стиля Лариса проанализировала на конкретных примерах из числа желающих.

Прекрасным дополнением вечера стали подарки и розыгрыш призов от партнеров. Каждому досталась Epsom соль IT’S YOU - натуральное, быстрое и безопасное средство для поддержания безупречного внешнего вида и хорошего самочувствия, а постоянный партнер «Парфюмологии» - популярный российско-швейцарский бренд косметики и парфюмерии «S Parfum&Cosmetics» – подарил каждому гостю миниатюры популярных ароматов.

Фото: предоставлено пресс-службой

Вечер завершился экскурсией в питейный дом «100dal», где Юлиана анонсировала девятую встречу из цикла «Парфюмология», которая состоится 20 сентября и будет посвящена ароматам из путешествий.

Фотограф: Юлия Кузнецова