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Общество12 сентября 2022 7:01

Отопительный сезон 2022-2023 в Набережных Челнах планируют начать 16 сентября

Первыми тепло получат социальные учреждения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Проект соответствующего постановления сейчас находится на этапе согласования.

Проект соответствующего постановления сейчас находится на этапе согласования.

Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, что отопительный сезон 2022-2023 в Набережных Челнах планируют начать уже 16 сентября. Проект соответствующего постановления сейчас находится на этапе согласования, заявил на совещании замруководителя Исполкома города Илья Зуев.

Первыми тепло получат медицинские, образовательные, культурные и спортивные учреждения. В жилые дома отопление будет подано, когда среднесуточная температура воздуха на улице будет оставаться ниже восьми градусов в течение пяти дней.

Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев, в свою очередь, заявил, что в ближайшие дни в Татарстане будет тепло, а потому начинать отопительный сезон раньше срока нет необходимости.

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