Отопительный сезон 2022-2023 в Набережных Челнах планируют начать 16 сентября

Проект соответствующего постановления сейчас находится на этапе согласования. Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, что отопительный сезон 2022-2023 в Набережных Челнах планируют начать уже 16 сентября. Проект соответствующего постановления сейчас находится на этапе согласования, заявил на совещании замруководителя Исполкома города Илья Зуев.

Первыми тепло получат медицинские, образовательные, культурные и спортивные учреждения. В жилые дома отопление будет подано, когда среднесуточная температура воздуха на улице будет оставаться ниже восьми градусов в течение пяти дней.

Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев, в свою очередь, заявил, что в ближайшие дни в Татарстане будет тепло, а потому начинать отопительный сезон раньше срока нет необходимости.

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