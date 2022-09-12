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Общество12 сентября 2022 7:13

Число разводов в Татарстане за год снизилось на 13,9%

В июле свой брак расторгли 1,2 тысячи пар республики
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По данному показателю Татарстан занял вторую строчку среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

По данному показателю Татарстан занял вторую строчку среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что в июле 2022 года в Татарстане развелись 1 223 пары. Эта цифры на 13,9% меньше той, что была годом ранее, сообщает Росстат.

По данному показателю в июле республика заняла вторую строчку среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На первом - Башкирия, где за месяц было зарегистрировано 1 401 развод. Последнее - в Марий Эл (204 развода).

Отметим, что за январь-июль текущего года в республике расписались 12 810 пар. Данный показатель в 1,5 больше числа разводов, которых было 8 174.

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