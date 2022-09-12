Число разводов в Татарстане за год снизилось на 13,9%

По данному показателю Татарстан занял вторую строчку среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что в июле 2022 года в Татарстане развелись 1 223 пары. Эта цифры на 13,9% меньше той, что была годом ранее, сообщает Росстат.

По данному показателю в июле республика заняла вторую строчку среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На первом - Башкирия, где за месяц было зарегистрировано 1 401 развод. Последнее - в Марий Эл (204 развода).

Отметим, что за январь-июль текущего года в республике расписались 12 810 пар. Данный показатель в 1,5 больше числа разводов, которых было 8 174.

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