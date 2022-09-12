Житель Казани пожаловался на массовый мор рыб на озере в парке Победы

Житель города обратил внимание на запах и цвет воды. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Казани сообщил о плачевном состоянии, в котором находятся рыбы в озере Парка Победы. По словам мужчины, как-то вечером в районе стоянки катамаранов он услышал сильный неприятный запах. Подойдя к воде, горожанин увидел множество мелких рыб в полуживом состоянии.

- По цвету и запаху воды можно предположить, что в нее что-то слили, - написал мужчина в соцсетях.

Казанец заявил, что уже обратился к экологам, которые, якобы, пообещали взять пробы воды в озере 12 сентября.

Напомним, что ранее сообщалось о массовой гибели уток и селезней на озере Комсомолькое. В Госкомитете Татарстана по биоресурсам заявили, что птичьего гриппа или какой-либо другой болезни у пернатых не выявлено.

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