Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 6:39

Житель Казани пожаловался на массовый мор рыб на озере в парке Победы

По словам мужчины, он уже сообщил об этом экологам, и те обещали взять пробы воды
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Житель города обратил внимание на запах и цвет воды.

Житель города обратил внимание на запах и цвет воды.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Казани сообщил о плачевном состоянии, в котором находятся рыбы в озере Парка Победы. По словам мужчины, как-то вечером в районе стоянки катамаранов он услышал сильный неприятный запах. Подойдя к воде, горожанин увидел множество мелких рыб в полуживом состоянии.

- По цвету и запаху воды можно предположить, что в нее что-то слили, - написал мужчина в соцсетях.

Казанец заявил, что уже обратился к экологам, которые, якобы, пообещали взять пробы воды в озере 12 сентября.

Напомним, что ранее сообщалось о массовой гибели уток и селезней на озере Комсомолькое. В Госкомитете Татарстана по биоресурсам заявили, что птичьего гриппа или какой-либо другой болезни у пернатых не выявлено.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram