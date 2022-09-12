Казанский «Рубин» под конец матча обыграл «Велес» в 9-м туре Первой Лиги

Главный тренер команды Леонид Слуцкий назвал эту победу заслуженной. Фото: rubin-kazan.ru

В воскресенье, 11 сентября, на футбольном поле в Домодедово встретились московский «Велес» и казанский «Рубин». Команды сыграли в 9-м туре Первой Лиги. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

У «Рубина» голами отличились Леон Мусаев и Егор Тесленко, у соперников мяч забил Ираклий Логуа.

- Рады, что смогли дожать и выиграть в концовке. Считаю, что абсолютно заслуженно, потому что и больше атаковали, и больше имели моментов. Несмотря на то, что к такому полю нужно приспосабливаться, тем не менее, провели очень качественный особенно второй тайм, - заявил после матча главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

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