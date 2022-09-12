Обработаны все протоколы об итогах допвыборов депутатов Госсовета Татарстана 11 сентября

Больше всего голосов в округах набрали Рима Мухамедшина и Дмитрий Анисимов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро понедельника, 12 сентября, обработаны 100% протоколов об итогах голосования на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана, которые состоялись накануне. ЦИК республики опубликовал предварительные результаты.

Так, по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу № 7 больше всего голосов – 57,3% - набрала Рима Мухамедшина (самовыдвиженец). Следом идут Дамир Хуснутдинов Фаязович (Справедливая Россия - Патриоты – За правду) с 12,45%, Ренат Галимзянов (Коммунисты России) с 10,02%, Рустам Ниязов (КПРФ) с 9,08%, Кирилл Евсеев (ЛДПР) с 7,59% и Роза Гайнутдинова (Новые люди) с 2,26%.

По Пионерскому одномандатному избирательному округу № 14 64,39% голосов набрал Дмитрий Анисимов (Единая Россия). Следом идут Венера Нагимова (Справедливая России – Патриоты – За правду) с 8,06%, Рустем Гарипов (Коммунисты России) с 7,42%, Родион Ефимов (Партия Роста) с 7,24%, Сергей Гуськов (ЛДПР) с 6,17% и Олег Федотов (КПРФ) с 5,69%.

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