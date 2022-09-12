В результате массового ДТП в Татарстане пострадали пять человек, в том числе новорожденный

По фатку произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: прокуратура Татарстана

Около 18:30 в воскресенье, 11 сентября, на 14 километре автодороги М7 - «Волга» - Бизяки в Менделеевском районе произошла массовая авария. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречку для обгона, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилями Mazda и «Лада Веста». От удара две последние легковушки вылетели в кювет.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе новорожденный ребенок в возрасте девяти месяцев. Все они были госпитализированы.

- На место происшествия выезжал прокурор района Ришат Шакиров. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, - говорят в надзорном ведомстве.

Также по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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