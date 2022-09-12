Гран-при на Казанском фестивале мусульманского кино получил иранский фильм «Тихая слава»

Церемония закрытия фестиваля мусульманского кино в КРК «Пирамида». Фото: kazan-mfmk.com

Подведены итоги XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Гран-при получил иранский фильм «Тихая слава», режиссером которого выступила Нахид Хассанзаде. Награду ей лично вручила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

По словам создателя, «Тихая слава» - лента про человека и его храм. Хассанзаде уверена, что общество, которое может рассказать свою историю, намного счастливее, чем то, которое этого сделать не может. Режиссер поблагодарила членов жюри за возможность показать зрителям свою работу.

- Самое главное - это возможность общения между создателями фильма и зрителями, - отметила Нахид Хассанзаде.

Напомним, фестиваль мусульманского кино проходил в Казани с 7 по 11 сентября. В главный конкурс прошли 10 игровых картин из Бангладеша, Египта, Индии, Ирина, Казахстана, России, Турции и Шри-Ланки.

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