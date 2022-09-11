К полудню в выборах нового главы Марий Эл приняли участие 66 тысяч человек

О нарушениях в процессе не сообщается. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным ЦИК Марий Эл, к 12:30 на избирательные участки пришли 65 998 человек. Это 12,46% от общего числа избирателей. О нарушениях в процессе не сообщается.

Активнее всего голосуют жители Сернурского (пришло 20,49% от числа местных избирателей), Юринского (18,41%) и Мари-Турекского (18,30%) районов. Что касается крупных городов, то в Волжске проголосовали 11,47%, в Козьмодемьянске - 18,87%, в Йошкар-Оле - 8,78%.

Напомним, 11 сентября, в Единый день голосования, в Марий Эл выбирают нового Главу республики, а также ряд депутатов. Для этого в республике работают 503 избирательных участка. За порядком в них следят около двух тысяч полицейских и 593 наблюдателя.

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