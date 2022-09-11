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Общество11 сентября 2022 7:45

Члены избирательных комиссий в Татарстане начали работу с исполнения гимна России и республики

В регионе проходят депутатов Госсовета и органов местного самоуправления
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Избирательные участки открыли свои двери в семь утра.

Избирательные участки открыли свои двери в семь утра.

Фото: Иван МАКЕЕВ

11 сентября, в Единый день голосования, в Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета в двух округах на территории Казани, а также депутатов представительных органов местного самоуправления в 39 районах. Члены избирательные комиссий начали работу в семь утра с исполнения гимнов России и республики.

- Исполнение государственных гимнов привносит на избирательные участки атмосферу торжественности, патриотизма и подчеркивает особую значимость волеизъявления граждан, - заявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

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