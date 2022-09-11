Глава Чувашии Олег Николаев проголосовал на выборах депутатов муниципальных округов

Николаев заметил, что избранным депутатам необходимо будет более тесно работать с жителями и госпрограммами. Фото: скриншот

11 сентября, в Единый день голосования, в Чувашии проходят выборы депутатов 19 муниципальных округов. Одним из первых проголосовал глава республики Олег Николаев.

- Жду от этих выборов новых импульсов и движения в развития республики <...> Благодаря реформе местного самоуправления в каждом муниципальном образовании появится единый центр принятия решений. Мы отойдём от «двухглавости» и размывания ответственности, при этом избранным депутатам будет необходимо более тесно работать с жителями, а также с госпрограммами для решения конкретных задач, - заявил он в своем telegram-канале.

Напомним, что в Чувашии также проходят дополнительные выборы в Красноармейский муниципальный округ, а также муниципальные округа Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыре и Шумерля.

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