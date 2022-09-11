За сутки в Татарстане выявили еще 828 случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни продолжает оставаться низким.
Фото: Олег ЗОЛОТО
За минувшие сутки в Татарстане выявили 828 новых случаев COVID-19, госпитализировали 86 зараженных и выписали 374 переболевших вирусом человек. Такие цифры в воскресенье, 11 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.
С начала пандемии коронавирус подтвердился у 163 710 жителей республики, 152 888 из которых выздоровели, а 2 003 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет всего 3,9%.
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