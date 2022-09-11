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Общество11 сентября 2022 5:53

В Марий Эл открылись 503 избирательных участка, где местным жителям предстоит выбрать главу региона

За тем, чтобы все прошло хорошо, будут следить около двух тысяч полицейских и 593 наблюдателя
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В республике проживают 530 425 потенциальных избирателей.

В республике проживают 530 425 потенциальных избирателей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 11 сентября, в единый день голосования в Марий Эл открылись 503 избирательных участка. Там местным жителям предстоит выбрать нового Главу республики, а также ряд депутатов.

В регионе проживают 530 425 потенциальных избирателей. За тем, чтобы выборы прошли спокойно и все голоса граждан были учтены, будут следить около двух тысяч полицейских и 593 наблюдателя.

Напомним, на пост главы Марий Эл претендуют: самовыдвиженец врио руководителя республики Юрий Зайцев, представитель местного отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Валентина Злобина, Антон Мирбадалев от марийского регионального отделения ЛДПР и Наталия Глущенко от регионального отделения «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

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