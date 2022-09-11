Морковь, картофель и бананы: что еще подешевело в Татарстане за неделю

Килограмм бананов в республике теперь можно купить за 74 рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю с 29 августа по 5 сентября в Татарстане существенно подешевели морковь, картофель и белокочанная капуста. Килограмм моркови теперь стоит 31 рубль, килограмм картофеля - 27 рублей, а килограмм капусты - 18 рублей, сообщает Татарстанстат.

Вместе с тем в республике подешевели помидоры (до 64 рублей за килограмм), репчатый лук (до 35 рублей), яблоки (до 101 рубля) и бананы (до 74 рублей).

Что касается подорожания, то в регионе вросли цены на куриные яйца (до 60 рубля за десяток), подсолнечное масло (до 135 рублей за литр), гречневая крупа (до 104 рублей) и сахар-песок (до 70,5 рублей за килограмм).

Фото: Татарстанстат

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