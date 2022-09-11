В понедельник и вторник будет облачно с прояснениями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осень в Татарстане началась с дождей и сильного похолодания, но, кажется, погода начинает налаживаться. Так, в начале следующей рабочей недели ожидается до +17 градусов без осадков и сильного ветра, облачно с прояснениями, говорят в местном Гидрометцентре.

Ночью на понедельник, 12 сентября, в республике прогнозируется от +2 до +7 градусов, местами слабые заморозки на почве и в воздухе до -1. Днем же столбики термометров будут колебаться от +12 до +17 градусов.

Та же история во вторник: ночью - от +2 до +7 градусов, местами слабые заморозки, а днем - от +12 до +17 градусов.

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