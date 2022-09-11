В Казани продают «везучий» доллар с автографом миллиардера Игоря Рыбакова

Продавец обещает отправить банкноту покупателю из любого региона России. Фото: Avito

В Казани выставлен на продажу доллар с автографом российского предпринимателя и миллиардера Игоря Рыбакова. По словам владельца, банкнота приносит удачу, а потому и заплатить за нее придется немало - пять миллионов рублей.

- Везучий бакс. С ним икс 10 обеспечен. Отправлю в любой регион России, - пишет продавец на одном из бесплатных сайтов объявлений.

Напомним, ранее в Набережных Челнах выставили на продажу футболки с автографами звезд мирового футбола. Утверждается, что одна из них принадлежала семикратному обладателю «Золотого мяча» Лионелю Месси, а вторая - бывшему игроку сборной Англии Тео Йолкотту.

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