С начала года на дорогах республики погибли 199 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов предложил ограничить разрешенную скорость на трассах Татарстана до 70 км/ч, а в городах - до 40 км/ч. О необходимости таких мер для снижения числа ДТП он высказался в ходе выездного заседания республиканской комиссии по безопасности дорожного движения.

Дело в том, что с начала года на дорогах региона погибли 199 человек. Еще 2,6 тысячи человека получили травмы. Самыми частыми причинами аварий являются несоблюдение скоростного режима и выезд на встречную полосу.

Напомним, последнее смертельное ДТП произошло в Татарстане в субботу, 10 сентября. В результате столкновения «Лады» и KIA в Азнакаевском районе погиб ребенок и пострадали четыре человека, в том числе двое детей. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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